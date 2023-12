Milan, Bennacer: “Infortunio? L’ho affrontato dalla giusta prospettiva”

"C’erano altre opzioni per rendere il tutto più breve, ma probabilmente anche più rischiose. Vedete, non appena mettete le cose nella giusta prospettiva non appena si guarda il quadro generale in queste situazioni, non puoi che trarne beneficio. Se non sei stupido ti dici “ora ho del tempo a disposizione davanti a me”, soprattutto perché ci sono ancora cose da fare, alcuni problemi, sentivo alcuni dolori. Colgo l’occasione per fare “il cambio dell’olio”, per tornare come nuovo. E ancora più forte. Non appena c’è uno stop come questo si perde molto ritmo, muscoli, ecc. Ma poi si ricomincia. Ci si rialza e ci si sente ancora meglio". LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni di Milan-Frosinone: Pioli punta su Bartesaghi >>>