Milan, Bennacer: “Ho fame di giocare e vincere. Su Tonali e Kessie…”

Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco le sue dichiarazioni

"Lavoravo tantissimo per stare bene, ora sto molto bene. Non stavo molto bene quando vedevo che la squadra perdeva, ma perdevo pure io perché ne faccio parte. Non potevo fare niente, è dura ma in questo periodo bisogna essere sempre positivo. Se non puoi aiutare la squadra sul campo devi farlo come puoi".