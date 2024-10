Franco Baresi , leggenda del Milan e vice presidente onorario del club, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'Sportweek', settimanale in edicola il sabato con il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Su Theo Hernandez e Rafael Leao: "A Theo e Leão direi di ricordare quanto sono fortunati a far parte di un grande club. Ma il mio ruolo oggi non è quello di andare a Milanello per trasmettere i valori del passato".