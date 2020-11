Milan, Baresi: “Lo striscione mi ha emozionato, grande legame con i tifosi”

Milan, l’emozione di Baresi per lo striscione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Poco meno di un mese fa, il Milan ha annunciato Franco Baresi nuovo vice presidente onorario del Milan. Una carica accolta in maniera particolarmente positiva dai tifosi rossoneri, che hanno esposto uno striscione in onore dell’eterno numero 6 di fronte ‘Casa Milan’. Baresi, in un’intervista rilasciata al canale tematico rossonero, ha parlato di questo bel gesto nei suoi confronti: “Per prima cosa voglio ringraziare la società per questo nuovo incarico. I tifosi mi sorprendono sempre, il tempo passa, ma non dimenticano e lo striscione mi ha fatto molto piacere. Il legame con loro dura da sempre, mi emozionano sempre questi atti di stima”.

Sul bandierone in Curva: "Anche la bandiera in Curva è un altro gesto di riconoscenza che hanno nei miei confronti, mi fa piacere che sventoli sempre".