Milan, Baresi: “Bisogna giocare con fiducia e consapevolezza”

Storico capitano del Milan , di Champions League se ne intende Franco Baresi , che da capitano ne ha alzate tre. Ai microfoni di Milan TV, lo storico numero 6 ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha commentato il sorteggio dei gironi, andato non male ai rossoneri.

Sul sorteggio: "Pensavo quando aspettavo i sorteggi che sentire la musichetta è sempre emozionante. Anche quest'anno è bello giocare la competizione, veniamo da un'annata splendida. I gironi potevano solo andare meglio perché in prima fascia. Dobbiamo giocare con fiducia per ciò che stiamo facendo. Affrontare tutte con spirito e determinazione, possiamo far bene".