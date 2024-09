Scontro fra ex Milan, Balotelli contro Boban: “Mi sta sul c***o, ecco perché”

Intervenuto al format Vox to Vox, su Twitch, Mario Balotelli ha parlato di Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan

Intervenuto al format Vox to Vox, su Twitch, Mario Balotelli ha parlato di Zvonimir Boban , ex dirigente del Milan . Il calciatore, infatti, ha aspramente criticato l'attuale opinionista di Sky, riferendosi soprattutto alle parole che Boban ha speso per Paulo Fonseca subito dopo la sfida persa dal Milan contro il Liverpool . Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Balotelli .

"Mi sta sul c***o. Boban ce l'ha un po' con tutti. Dal modo di parlare sembra che lui sa tutto e gli altri sono tutti scemi. Non mi è piaciuto con Fonseca. Se lui ha un'idea, può dire: 'mister, che dici se provavi a fare così'. Il modo in cui parla, come lo dice: ma chi c*** sei?".