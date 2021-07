Milan, Ballo-Touré: “Theo Hernandez fortissimo, voglio seguire le sue orme”

Fodé Ballo-Touré, nuovo terzino sinistro del Milan, ha parlato del collega di reparto Theo Hernandez. Queste le sue dichiarazioni

Stefano Pioli ha il suo vice Theo Hernandez: si tratta di Fodé Ballo-Touré, diventato ufficialmente un giocatore del Milan nella giornata di ieri. Il senegalese, ai microfoni di Milan TV, ha parlato proprio del suo collega di reparto. Le dichiarazioni: "E' un laterale fortissimo che è cresciuto tanto da inizio carriera. Per me è uno dei giocatori più importanti del Milan, perché non seguire le sue orme?". Clicca qui per leggere l'intervista integrale del nuovo terzino del Milan