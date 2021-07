Milan, Ballo-Touré: “Sono aggressivo e forte mentalmente. Darò il 200%”

Fodé Ballo-Touré, ai microfoni di Milan TV, ha spiegato le sue caratteristiche in campo. Poi lancia anche un appello ai tifosi

Fodé Ballo-Touré, ai microfoni di Milan TV, ha spiegato le sue caratteristiche in campo. Poi lancia anche un appello ai tifosi: "Gioco in maniera aggressiva, sono veloce, determinato e forte dal punto di vista mentale. Sono una brava persona e mi sento di dire ai tifosi che darò il 200% per questa maglia. Anche se non dovesse essere tutto semplice spero che mi supportino. Nel calcio ci sono alti e bassi, spero che vorranno aiutarmi nei momenti difficili e farò di tutto per renderli felici". Clicca qui per leggere l'intervista integrale del nuovo acquisto del Milan