Milan, Ballo-Touré: “Maignan un fratello, ha una forza mentale pazzesca”

Fodé Ballo-Touré, neo terzino rossonero, ha parlato del suo bellissimo rapporto con il nuovo portiere del Milan Mike Maignan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Ho giocato con Maignan, siamo cresciuti insieme nelle giovanili del Psg e poi abbiamo giocato insieme al Lille. Per me è come un fratello anche se siamo nati da due madri diverse. Ha una forza mentale pazzesca, quando vuole qualcosa è molto determinato". Clicca qui per leggere l'intervista integrale del nuovo terzino del Milan