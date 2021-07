Milan, Ballo-Touré: ‘Contentissimo di essere qui, non credevo alla trattativa’

Fodé Ballo-Touré è un nuovo calciatore del Milan. Ecco uno spezzone della sua conferenza stampa tenutasi oggi a Milanello

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, Fodé Ballo-Touré ha parlato del suo trasferimento al Milan. Ecco le parole del nuovo terzino rossonero. "Vorrei innanzitutto dire che sono contentissimo di essere qui, un grande club. Per quanto riguarda lo svolgimento delle trattative, all'inizio c'è stato un contatto tra Maldini e il mio agente, ma non ci credevo. Mi avevano detto che c'era un interesse. Quando poi il Milan ha iniziato a parlare col Monaco ho iniziato a crederci di più, ma ho realizzato quando sono arrivato qui".