Milan, senti Balde: “Il Barcellona sta lavorando al rinnovo, voglio rimanere”

Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma non mancano le voci sul futuro di alcuni calciatori. Tra questi c'è Alejandro Balde, calciatore in scadenza di contratto nel 2024 con il Barcellona che piace al Milan. Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse dei rossoneri nei confronti dello spagnolo, impegnato in questo momento al Mondiale in Qatar con la 'Roja'. Proprio il calciatore ha rilasciato delle brevi dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni di 'Cope': "Il club sta lavorando per il mio rinnovo. Io voglio rimanere al Barcellona, vedremo cosa succederà".