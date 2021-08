Milan, Bakayoko: “Ho sempre saputo che sarei tornato. Voglio il derby”

Tiemoué Bakayoko, neo centrocampista rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Queste le dichiarazioni

Tiemoué Bakayoko, neo centrocampista rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Le dichiarazioni: "Sono molto felice di essere qui. Ho conservato tanti bei ricordi. Non era iniziata benissimo, ma alla fine anche il club, i tifosi e lo staff mi mostrarono molto affetto. Per questo ho pensato che un giorno sarei tornato un giorno, era uno dei miei sogni. Abbiamo parlato qualche settimana fa e oggi ci siamo visti: volevano tutti che tornassi. Questo mi ha dato fiducia ed ero sicuro che sarei tornato in rossonero".