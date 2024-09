"Evidentemente, ha cercato una sorta di riavvicinamento coi tifosi, magari anche che lo contestano sui social. E poi è passato qui a Casa Milan, dove è stato circa 2 ore nel suo ufficio. Ha voluto far sentire la sua presenza perchè questa è una settimana molto importante, perchè la partita che arriva è fondamentale per il Milan…non solo perchè si tratta di un derby ma anche perchè la posizione di Fonseca è in bilico e quindi potrebbe esserci, nel caso in cui le cose andassero male, un’altra svolta in casa Milan. Cosa che vorrebbero evitare tutti, Ibrahimovic per primo". LEGGI ANCHE: Milan, Maignan recupera, ma resta fragile: giusto Torriani come vice?