Milan-Atalanta, Pellegatti: “Cagliari-Inter? Nessuno si era illuso”

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato della vittoria contro l'Atalanta. Tre punti importantissimi per i rossoneri, che però non hanno permesso nessun volo pindarico. D'altronde è andato tutto come previsto: nessuno si era illuso che l'Inter non facesse risultato contro il Cagliari. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Tutti Convocati'.