Milan-Atalanta, Gasperini: “Potevamo vincerla. Quanto ci manca Ilicic..”

ULTIME NOTIZIE ATALANTA NEWS – Gian Piero, allenatore orobico, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Atalanta, match della 36^ giornata di Serie A disputatosi a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Gasperini.

“Risultato che ci sta, potevamo anche vincerla, ci abbiamo provato fino alla fine. Non era facile, c’era molto stanchezza, ma siamo stati bravi a riprenderla e provare a vincerla. Ci siamo andati vicino. Rigori sbagliati? Peccato perché erano 3 rigori importanti, però ne abbiamo segnati anche parecchi. È stato bravo Donnarumma che ha chiuso la porta. Infortunio Mbappé? Mi dispiace, spero non sia una cosa seria. Fare risultato contro una grande squadra come il PSG sarebbe ancor di più grande valore”.

Ancora sul match: “Oggi non era facile, ma la difesa si è ben comportata e ha fatto molto bene. Va bene, questa è la base per poi reggere l’urto di una squadra come il PSG. Ci siamo andati vicini, non sono deluso”.

Su Ilicic: “Ci manca moltissimo, fino a febbraio era il più determinante in attacco. Lui ci fa fare un salto di qualità importante, però quest’anno va così”.

