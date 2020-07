Milan-Atalanta, Gasperini: “Avversario difficile, il peggiore da affrontare”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domani Milan-Atalanta, 36.a giornata di Serie A. Alla vigilia, consueta conferenza stampa per Gian Piero Gasperini. Queste le sue principali dichiarazioni:

“In una settimana chiudiamo questo campionato e speriamo di farlo nel modo migliore, anche per valorizzare il modo in cui abbiamo giocato finora. Questi sono test importanti, incontriamo il Milan che è la squadra ha che fatto più punti insieme a noi. E’ un match di grande stimolo per entrambi, vediamo come andrà. Penso sia l’avversario più difficile da affrontare in questo momento”.

Sul Milan di Stefano Pioli: “I rossoneri hanno fatto una serie di partite molto buone sotto diversi punti di vista. Sono forse i più in forma in questo momento e per noi sarà una gara importante per il campionato e per quello che sarà la Champions. Giochiamo in uno stadio prestigioso dove abbiamo fatto gare europee e per questo motivo ci sentiremo un po’ più a casa“.

Gli infortunati: “Sembra abbiano recuperato, si trattava di semplici contusioni”.

Capitolo Champions League: “Questa è una squadra che si è sempre creata obiettivi strada facendo, ha sempre avuto la capacità di migliorarsi, di pensare gara per gara. Siamo molto in alto in classifica, stiamo preparando la Champions, ma il nostro spirito è sempre quello di affrontare un episodio per volta cercando di prendere insegnamenti e forza da ognuno”.

La sfida con il PSG: “Squadra che conoscevamo già prima, ora entriamo un po’ più nei dettagli. Ci sono giocatori forti, fra i migliori al mondo. Punta decisamente alla vittoria finale dopo anni di dominio in Francia. Forse c’è stata euforia da parte di qualcuno durante il sorteggio, ma sappiamo che sarà una gara difficile. Andremo là con le nostre armi cercando di fare un’impresa”.

