Milan-Atalanta, Freuler: “Al mercato non ci penso. Champions? Tutto è possibile”

ULTIME NOTIZIE ATALANTA NEWS – Remo Freuler, giocatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match di ‘San Siro‘, Milan-Atalanta, gara valevole per la 36^ giornata di Serie A.

Sulla sua importanza in campo: “Si parla sempre più degli attaccanti, ma va bene così. Prima della stagione ho parlato con Luca Percassi e mi chiese se eravamo più forti dell’anno scorso e io gli dissi di sì. Secondo posto per noi non è essere i primi perdenti, ma un grande obiettivo. Sogno Scudetto? Difficile, noi vogliamo provare a fare più punti possibili, ma se giochiamo come quest’anno tutto è possibile. Nonostante il lockdown ci siamo allenati molto bene, la società ci ha fornito a tutti un tapis roulant. Facciamo tantissimo durante la settimana, non avevo lavorato mai così tanto prima di avere Gasperini”.

Sul mercato: “Se arrivano offerte non ci penso, non ho mai voluto andare via. Ho un contratto lunghissimo ma nel calcio non si sa mai. Champions? Sono tre partite secche, tutto è possibile”.

