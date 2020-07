Milan-Atalanta, Donnarumma: “Obiettivo quinto posto: ora due finali”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match di ‘San Siro‘, Milan-Atalanta, gara valevole per la 36^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Donnarumma:

“Sapevamo che giocavamo contro una grande squadra. Volevamo vincere a tutti i costi, però va bene così. Adesso siamo più squadra, più compatti e sappiamo tutti i ruoli in cui stare, prepariamo bene le gare. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, peccato per il punto. Ma va bene così. Mi dispiace per Alessio Romagnoli, grande amico e grande capitano. Spero che possa tornare presto che ci darà una grossa mano. Il rigore? L’ho parato, per fortuna … Il quinto posto? Il nostro obiettivo è arrivare quinti: ce la lottiamo fino alla fine al di là del risultato di domani della Roma. Ce la giocheremo fino alla fine: due finali per il quinto posto”

