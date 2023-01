Milan, Argurio: “Gestione dei rossonero davvero splendida”

"Io credo che il Milan stia gestendo in maniera splendida questo periodo complicato a livello di risultati. Secondo me la squadra farà ancora molto di buono. Maldini secondo me sta gestendo il tutto molto bene senza farsi distrarre solo dai risultati. Secondo me dà una lezione a tanti, ha una grande bravura nella gestione di questi momenti. La grandezza di un progetto si vede quando le cose vanno male, quando vanno bene è facile. In questo momento le cose non stanno andando bene, ma sono comunque secondi, agli ottavi di Champions e con un mercato che ancora non sta esplodendo". Segui qui la diretta testuale di Milan-Sassuolo