Milan, Aquilani: “Esperienza incredibile, che rimpianto quello Scudetto…”

ULTIME NEWS MILAN – Aberto Aquilani, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato anche dell’esperienza avuta al Milan nella stagione 2011/2012. Ecco le sue dichiarazioni”E’ stata una esperienza incredibile, forse la squadra più forte che ho giocato negli anni singoli. Rimpianti per uno Scudetto perso in maniera incredibile e per un infortunio grave che mi ha impedito di chiudere la stagione come avrei voluto, ma i ricordi sono belli”. Intanto ecco le ultime sul futuro di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android