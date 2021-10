Milan, Antonini: “Questo è il momento per dare un segnale al campionato”

Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha parlato di un Milan che deve dare un segnale a tutto il campionato. Questa la sua analisi

Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha parlato di un Milan che deve dare un segnale a tutto il campionato. Questa la sua analisi nell'intervento sul canale Twitch ufficiale rossonero: "Clean sheet e vittoria 1-0 contro il Torino, alla fine vinci lo stesso. Il bel gioco arriva, ma ci sono anche momenti in cui il bel gioco non serve ma serve fare i punti. Questo credo sia il momento più importante per dare un segnale a tutto il campionato".