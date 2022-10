Milan, senti Antonini: “E’ una fortuna giocare contro la Juventus sabato”

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Luca Antonini ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sconfitta del Milan contro il Chelsea . Queste le parole dell'ex terzino rossonero: "Credo che sia una fortuna giocare contro la Juventus sabato. Sarà una partita importante per cancellare quella contro il Chelsea. Devi fare l’opposto di quello che hai fatto con il Chelsea. Se lo fai porti a casa un risultato positivo. La Juventus verrà a Milano per dimostrare di essere una grande squadra. Il Milan ha bisogno di fare una prestazione importante come ci ha abituati. I giocatori hanno capito gli errori commessi. Speriamo che ritorni Theo Hernandez, già con lui qualcosa cambia".

Inoltre Antonini ha speso delle parole anche per Olivier Giroud: "Giroud è arrivato in silenzio, si è adattato alle richieste dell'allenatore mettendoci del suo. Credo che abbia conquistato il cuore dei tifosi del Milan, ha portato quella voglia di vincere che c'era ma non era ancora così grande".