Milan, Antonelli: “Tutto è nato dopo il 2-2 contro la Roma”

Luca Antonelli , ex difensore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista parlando a tutto tondo. Ecco un estratto delle sue parole a il posticipo.

Sulla salute del Milan: "Così e così. Tutto è nato dopo il 2-2 contro la Roma: era una partita stradominata, quei due gol in cinque minuti nel finale hanno abbattuto la squadra. A Lecce il primo tempo non è stato buono, nemmeno quello contro l'Inter. Recuperare un 2-0 contro i nerazzurri non è facile. Però il Milan è vicino al Napoli, spero che possa fare un altro miracolo dopo quello dello scorso anno".