Milan, Antonelli su Mihajlovic: “Diceva sempre la verità, era coerente”

Milan, le parole di Luca Antonelli sul ricordo di Sinisa Mihajlovic

"Diceva sempre la verità. Tanti allenatori non fanno così ed è la cosa che dà più fastidio a noi calciatori. Quando il tecnico non è coerente, il giocatore ne risente. Per me sempre prima l'uomo rispetto all'allenatore. Mancherà tanto la sincerità di Sinisa alla sua famiglia, a chi lo ha avuto come tecnico e a chi non lo ha avuto. Ci sono stati tantissimi attestati di stima nei suoi confronti". Mercato Milan: sfida al Manchester United per un forte trequartista >>>