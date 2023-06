Milan, Antognoni: “L’addio di Maldini e Massara è incredibile”

Giancarlo Antognoni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'addio di Paolo Maldini e Frederic Massara dal Milan

Giancarlo Antognoni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Calcio Totale', programma in onda su 'Rai 2', soffermandosi sull'addio di Paolo Maldini e Frederic Massara dal Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Giancarlo Antognoni

"Ho visto mandare via Maldini e Massara, cose incredibili. Nel calcio succedono delle cose... Quando vinci ti mandano via, quando perdi di tengono, questa non l'ho capita. Solo gli americani possono fare una cosa del genere. Sono questi addii che destano un po' di preoccupazione, per il calcio italiano. Questi americani imperversano e vogliono comandare. Vabbè, facciamoli comandare, d'altronde tirano fuori i soldi, è giusto così".