Milan, Angelozzi: “Lavorato bene e investito sui giovani”

Da circa due settimane il Milan è Campione d'Italia e ovviamente tutti si stanno congratulando con i rossoneri, tra cui anche Guido Angelozzi, dirigente del Frosinone e vecchio calciatore. Si è complimentato per il lavoro svolto e per la politica societaria, ma anche per come ha gestito alcune situazioni e per non essere un gruppo troppo grande. Ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, commentando con parole al miele i progressi del Milan che hanno portato i rossoneri al successo in questa stagione: "Ha lavorato come piace a me, investendo sui giovani. Ha poche persone a gestire e un allenatore bravo. Bene così".