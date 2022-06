Milan, Amelia: “Renato Sanches? Psg pieno di campioni ma meno spazio”

“È una trattativa che va aldilà del rinnovo di Maldini e Massara. Il giocatore deve valutare il fatto di poter giocare: il Psg è una squadra piena di campioni e quindi avrebbe meno spazio, nel Milan ci sarebbero quei 3-4 da inserire per la Champions, quindi avrebbe molto più spazio. I soldi del Psg sono troppo più alti rispetto alle altre e mettono in difficoltà i giocatori. Spero si possa fare un mercato come Milan per lottare di nuovo per lo scudetto e poi essere protagonisti in Champions come è sempre stato". Le Top News di oggi sul Milan: Scaroni su Maldini e Massara, indiscrezione su Dybala