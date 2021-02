Milan, Amelia parla di Donnarumma

Marco Amelia, ex portiere del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Gianluigi Donnarumma. Ecco cosa ha detto.

“Donnarumma? Ha confermato la forza di un portiere che nel momento in cui la squadra soffre si fa trovare sempre pronto. Penso ai suoi 22 anni, sono contentissimo di questo. È giovane ed è fisso tra i migliori portieri in circolazione”. Passando al calciomercato, il Milan è vicino ad un colpo a costo zero.