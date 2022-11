Milan, Ambrosini: “Weah di un livello davvero clamoroso”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanTV sul gol storico di Weah

Il Milan ha avuto nei suoi anni di storia calciatori davvero fenomenali. Alcuni sono rimasti negli annali per le vittorie, i successi e il talento sopraffino. Altri sono stati in grado di segnare del gol che resteranno per sempre nella storia del calcio.