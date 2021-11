Milan, Ambrosini: “Tonali non è Pirlo e neanche Gattuso, ma…”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Sandro Tonali

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ambrosini ha parlato della crescita di Sandro Tonali: "Non è Pirlo, non è Gattuso e non è nemmeno me. Il calcio di adesso è diverso, sono paragoni che non reggono. Lui si è già dimostrato pronto per la leadership di una grande squadra italiana come il Milan, che oggi è in vetta alla classifica e che punta a vincere lo Scudetto. Piuttosto, gli auguro un percorso come quello di Nicolò Barella, fatto di crescita continua e di costanza".