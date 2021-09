Milan, Ambrosini: “Messias può fare benissimo. Ha qualità e fame”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dell'arrivo di Junior Messias in rossonero. Ecco il suo pensiero

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dell'arrivo di Junior Messias in rossonero. Un acquisto non altisonante che forse ha fatto storcere il naso a molti tifosi, che si aspettavano un colpo da novanta. Ecco il suo pensiero ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Non arriva per cambiare il Milan, ma si inserisce in un contesto già consolidato in cui può fare non bene, ma benissimo. Ha qualità e fame". Accordo Milan-Cska per Castillejo: ecco cosa manca per il via libera