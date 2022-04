Ambrosini: “Juventus? Mai pensato potesse rientrare nella corsa scudetto”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha una convinzione sulla corsa scudetto in Serie A: la Juventus non può rientrare

Renato Panno

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato della corsa scudetto in Serie A. Secondo lui questo weekend sarà decisivo in tal senso, sopratutto in caso di sconfitta dell'Inter. E la Juventus? Qui c'è una convinzione: i bianconeri non possono rientrare nella lotta al titolo. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Libero',

"Il Milan ha gestito bene i momenti di difficoltà. Il prossimo weekend potrebbe essere decisivo se il Milan vince e l'Inter perde: con 4-5 punti di vantaggio, chi li riprenderebbe i rossoneri? Ibrahimovic può essere il jolly di Pioli, specialmente in queste ultime partite nei quali i ritmi calano. La Juventus? Mai pensato che potesse rientrare in corsa per lo scudetto". Intanto il Milan pensa a un colpo dal Barcellona. Ecco chi è.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI