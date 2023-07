Milan, Ambrosini: “Tonali? Il suo addio è stato uno shock”

«Il suo addio è stato uno shock non solo perché il Milan ha perso un grande giocatore, ma perché ha perso l’anima. Paradossalmente, se dal punto di vista tecnico la perdita di Tonali può essere colmata, ritrovare quel qualcosa di speciale che portava in campo sarà molto più complicato. Chi è rimasto, penso a Theo, Tomori, Maignan, dovrà dividersi un pezzettino del cuore che metteva Sandro. Senza Maldini, poi, il Milan ha perso parte dell’anima anche fuori dal campo: per Pioli aumenteranno le responsabilità, dovrà gestire più ruoli tutti insieme. Non sarà facile». LEGGI ANCHE: Le parole di Massimo Ambrosini sul Milan e il calciomercato