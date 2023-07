Milan, Ambrosini: “Reijnders sarà il perno centrale di Pioli”

«Sarà il perno centrale di Pioli. Non è un play classico, alla Jorginho. È dinamico, aggressivo, come il Milan: i rossoneri andranno ancora di più addosso agli avversari. Reijnders può portare gol, importantissimo. Al Milan mancano i gol dal centrocampo: il gap con Napoli in A e Inter in Champions passava anche da qui. A proposito, posso suggerire un nome per il reparto? Zielinski. Fa la mezzala, incute timore alle difese e... segna». LEGGI ANCHE: Le parole di Massimo Ambrosini sul Milan e il calciomercato