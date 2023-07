Milan, Ambrosini: “Pulisic credo giocherà largo a destra”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta l'intervista a Massimo Ambrosini, ex Milan, che parla anche di Pulisic

Massimo Amborsini , ex centrocampista del Milan e ora opinionista e telecronista, ha parlato del calciomercato dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport, che fino ad ora, ha già chiuso molti colpi importanti ( QUI LE SUE PAROLE ). Ecco l'estratto del suo pensiero su Pulisic e sul suo possibile ruolo.

«Immagino largo a destra. Al Dortmund veniva dentro e trovava la porta. Il Milan ricorda quel contesto: squadra propositiva, coraggiosa e un po' incosciente. Pulisic e Loftus-Cheek arrivano in un momento di carriera simile: cambiano per rilanciarsi. Possono riuscirci».