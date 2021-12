Milan, Ambrosini: “Elliott è tutta un’altra storia rispetto al disastro cinese”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del fondo Elliott e della differenza sostanziale con l'era cinese

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del fondo Elliott e della differenza sostanziale con l'era cinese . Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Le proprietà transitorie nel mondo del calcio di solito non fanno molto bene, ma questa a differenza di altre ha lasciato ai dirigenti la libertà di operare nel modo migliore, garantendo anche una certa disponibilità economica. Il Milan, comunque vada a livello temporale, ne uscirà bene. Tutta un’altra storia rispetto al disastro cinese. Non vedo quindi una necessità impellente di cambiare in tempi brevi". Milan, le top news di oggi: ultime su Adli. Sogno Luis Alberto?