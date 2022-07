Milan, Ambrosini: “De Ketelaere giocatore moderno. Anche Ziyech mi piace”

Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero, ha parlato dell'interesse del Milan per Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech. Le dichiarazioni

Massimo Ambrosini , ex calciatore rossonero, ha parlato dell'interesse del Milan per Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech . Il belga viene definito 'giocatore moderno e interessante', ma attenzione anche ad altri movimenti sulla trequarti, con Hakim Ziyech che potrebbe dare una grossa mano. Queste le dichiarazioni rilasciate nel podcast 'La storia del Milan raccontata da Carlo Pellegatti'.

“È un giocatore interessante, moderno, che però dobbiamo scoprire bene a certi livelli. Viene da un campionato che ha una cultura calcistica votata al lavoro e al sacrificio: potrebbe essere un profilo che potrebbe integrarsi e dare qualcosa. Il Milan lì ha bisogno in quella zona di campo, magari non di uno ma di un paio di elementi. Il belga e Hakim Ziyech a me piacciono”. Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>