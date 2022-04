Milan, i consigli di Ambrosini: “Che giocatori Darwin Nunez e Nkunku!”

Massimo Ambrosini e i consigli per gli acquisti: Darwin Nunez e Christopher Nkunku farebbero esattamente al caso del Milan

Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, ha consigliato al Milan alcuni possibili colpi di calciomercato. Ovviamente dipenderà dalle cifre che verranno investite e dall'eventuale passaggio da Elliott a Investcorp, ma sognare non costa nulla. Ed ecco che la scelta ricade sull'attaccante del momento, quel Darwin Nunez del Benfica che fa gola a mezza Europa. Un attaccante devastante di cui i rossoneri avrebbero assoluto bisogno. Sulla trequarti chi se non un giocatore da 30 gol stagionali come Cristopher Nkunku? Queste le dichiarazioni rilasciate alla 'Gazzetta dello Sport'.