Milan, Ambrosini: “Brahim Diaz trequartista titolare, ma ci sono alternative”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato delle alternative sulla trequarti per il Milan, Brahim Diaz a parte. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "Brahim è il titolare fisso e in quella posizione potrebbero giocarci Messias, Leao o Rebic. Il Milan sulla trequarti non ha dei veri e propri sostituti ma sa arrivarci con il gioco o con l'avanzata dei centrocampisti".