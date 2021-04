Milan, Altafini: “Serve la freschezza e l’entusiasmo di inizio stagione”

José Altafini, ex attaccante rossonero, ha parlato del momento non brillante del Milan. Ecco cosa serve per svoltare

Renato Panno

José Altafini, ex attaccante rossonero, ha parlato del momento non brillante del Milan. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Ultimamente ho visto poco movimento in avanti e la partita contro la Sampdoria lo ha confermato in maniera evidente. Non si può vivere solo delle discese di Theo Hernández o delle giocate di Zlatan Ibrahimović. Servirebbero la freschezza e l'entusiasmo della prima parte di stagione". Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan: cifre e dettagli del contratto