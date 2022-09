Albertini: “Difficile spiegare che si prova giovando con la squadra del cuore”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha raccontato le sue sensazioni nell'indossare la maglia rossonera in Champions League

Demetrio Albertini , ex centrocampista del Milan, ha raccontato le sue sensazioni nell'indossare la maglia rossonera in Champions League. Un'emozione fortissima giocare questa competizione con la sua squadra del cuore: queste le dichiarazioni rilasciate a 'Milan TV'.

"È difficile spiegare la completezza dell'emozione che si prova giocando con la maglia della propria squadra del cuore. La Champions League la sentivano tanto anche i tifosi. Quella gioia che sentivi nell'attesa, perché quando entri sai quello che devi fare. L'attesa della partita dalla domenica al mercoledì si portava dietro emozioni forti e il desiderio di poter essere realizzato come calciatore". Milan, le top news di oggi: Origi vola in Belgio. Maniero in esclusiva.