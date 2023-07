Albertini: “Reijnders ha buoni numeri: uomo giusto per ripartire”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del possibile arrivo di Tijjani Reijnders in rossonero dall'AZ Alkmaar

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sul possibile acquisto di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese classe 1998, autore di 7 gol e 12 assist in 54 partite nell'ultima stagione con l'AZ Alkmaar, Albertini ha detto quanto segue.