Milan, Albertini: “Ibrahimovic può fare da chioccia a un altro centravanti”

NEWS MILAN – Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, nell’intervista rilasciata in diretta Instagram al giornalista Carlo Pellegatti, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro in rossonero è estremamente incerto. Ecco cosa ha detto.

“Io lo dico, secondo me se Ibrahimovic rimane in un progetto di un certo tipo, potrebbe fare da chioccia per qualche altro centravanti, anche senza giocarle tutte da titolare. Io credo che le ultime partite del Milan non siano andate così male e ho visto giocatori che sono cresciuti. Io lo dico, quando giocavo con Marco Van Basten era più facile per me: il centrocampista avversario guardava più lui, perché era preoccupato. Sembrano cose tecniche semplici, ma fanno la differenza. Devi cominciare a fare un mercato di pochi giocatori ma che consideri più bravi di quelli che hai. Secondo, non puoi pensare che le cose buone le fai solo con il mercato”. Intanto parole importanti su Ibrahimovic anche da parte di Ante Rebic, continua a leggere >>>

