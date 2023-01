Milan, Albertini: “I rossoneri mi sembrano più superficiali”

"Il Milan l’ho visto in difficoltà, non solo nei risultati. Mi sembra meno cattivo rispetto allo scorso anno, in alcuni momenti superficiale. Purtroppo i risultati negativi tolgono sicurezze e fanno girare a sfavore anche gli episodi. La Lazio invece sta facendo il suo percorso, si è rialzata dopo qualche passo falso. Questa partita può essere una gara spartiacque per capire dove possono arrivare le due squadre, che hanno entrambe bisogno dei tre punti. Assenze? Il Milan ne ha molte da inizio campionato, ma la più pesante rimane quella di Immobile: Ciro segna sempre, per lui parlano i numeri".

In merito al suo passato in rossonero, Albertini ha commentato così la sua esperienza da calciatore del Milan: "Un sogno che si realizza è un senso di appartenenza verso un club importante dove sono cresciuto. Da bambino, ancora prima che giocare in Serie A, volevo diventare un calciatore del Milan. Ho coronato il mio sogno. Per me i rossoneri sono come una seconda famiglia, vorranno dire sempre casa".