Milan, Albertini: “Botman è il nome giusto per la difesa” | News

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Svev Botman

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Albertini ha parlato anche di Botman, accostato al club rossonero nelle ultime ore: "Botman nome giusto per la difesa? Io credo proprio di sì. Arriva da una scuola, quella dell'Ajax, che forma difensori capaci sia di marcare che di costruire. Il Milan ha un gioco molto internazionale, propositivo e organizzato: a Stefano Pioli servono difensori compatibili con questo sistema e Botman è uno di questi".