Milan, Albertini: “Contro il Bologna occasione per andare in fuga” | News

Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sulla possibilità di allungare in classifica

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport',Demetrio Albertini ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sul suo percorso in campionato. Queste le dichiarazioni dell'ex rossonero: "Ho vinto campionati sia gestendo che rimontando, e vi garantisco che la pressione rischia di schiacciare più chi insegue. Staccare le rivali è possibile solo se loro frenano, chi sta davanti deve pensare a non sbagliare: l'occasione per andare in fuga è la partita con il Bologna, non quello che succederà in Juventus-Inter. Se poi le cose non andranno come sperato, il vantaggio consentirà al Milan di ricaricarsi e pensare alla partita successiva. Il Milan ha una consapevolezza, una maturità, che prima non vedevo. Guardate il modo in cui hanno risposto a situazioni delicate come gli errori arbitrali con Spezia e Udinese. Una squadra non pronta, magari, si lascia travolgere dall'umore dei tifosi, Pioli e i suoi invece no: hanno rialzato la testa e sono ripartiti. Sono stati bravissimi a gestire l'ambiente". Milan, un big lascia il Manchester United a parametro zero: i rossoneri ci pensano.