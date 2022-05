Milan, ag. Kjaer su Ibrahimovic: “Chissà che non recuperi per tornare a giocare”

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e gli augura una pronta guarigione. Le dichiarazioni

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e ci tiene ad augurargli il suo più sincero in bocca al lupo per una pronta guarigione. Queste le dichiarazioni nell'intervista rilasciata a 'SerieANews.com': "Personalmente, mando i miei auguri a Zlatan di buona guarigione. E sono sicuro che anche Simon lo farà a breve. Parliamo di uno dei migliori giocatori nella storia del calcio. È incredibile il livello che ha mantenuto sino ai 40 anni. Questo dimostra quale straordinario calciatore sia Ibra. Speriamo tutti che possa tornare presto e più forte di prima. Con lui non si può mai escludere nulla, chissà che non recuperi per tornare a giocare".