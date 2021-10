Milan, Ag. Kessie: “Si parla troppo e male del suo rinnovo”

Torna a parlare l'agente di Kessie, alle prese col rinnovo di contratto con il Milan. Ecco le sue dichiarazioni, molto diplomatiche.

Uno dei temi più caldi in casa Milan è certamente quello del rinnovo di contratto di Franck Kessie . L'ivoriano classe 1996 andrà in scadenza a giugno e ancora non ha deciso se firmare il prolungamento o no. Certamente ha fatto molto rumore la situazione anche a causa delle parole dello stesso Kessie durante le Olimpiadi, quando ha detto che avrebbe presto sistemato tutto e firmato. Poi è sembrato tutto saltato e addirittura si è parlato di un Kessie vicino all'Inter.

Di questo ha parlato George Atangana, procuratore di Kessie, ai microfoni di calciomercato.com. Ecco le sue parole: "Siamo alle porte dell'ottava giornata di campionato e c'è tutta questa confusione mediatica in merito al rinnovo di Kessie col Milan. Non mi sembra di vedere lo stesso approccio verso trattative simili a questa. Ci sono calciatori in scadenza all'Inter, al Marsiglia, al Napoli, al Borussia Moenchengladbach, al Torino e in altri club, ma non se ne sta parlando con la stessa energia. Qualche giocatore in scadenza, mi è parso di leggere, lo sta trattando anche il Milan..."