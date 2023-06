Braida duro: “Maldini via dal Milan: la storia è stata calpestata”

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha parlato al 'QS' del licenziamento di Paolo Maldini dalla direzione tecnica del club rossonero

Ariedo Braida , ex dirigente del Milan nell'era di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani , concluderà la sua esperienza nella dirigenza della Cremonese al termine di questa stagione. Annata che, purtroppo per lui, ha visto retrocedere la compagine grigiorossa dalla Serie A alla Serie B .

Braida ha parlato, per l'occasione, a 'QS', esprimendosi così sulla vicenda del licenziamento di Paolo Maldini dalla direzione dell'area tecnica del club rossonero. "I sentimenti non si possono comprare né vendere. Nei giorni scorsi ho sentito Paolo Maldini per esprimergli il mio affetto e la vicinanza".