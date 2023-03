Milan, Adani: “Il Tottenham sarà aggressivo, lì ci sarà da reggere il duello”

Daniele Adani, noto opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan in vista del match di Champions League con il Tottenham

Daniele Adani è intervenuto nel consueto appuntamento con 90° Minuto e ha toccato diversi temi interessanti. Riguardo al Milan, il noto opinionista ha sostenuto come contro la Fiorentina i rossoneri abbiano patito gli uno-contro-uno e lo stesso non si dovrà ripetere contro il Tottenham, che in quel fondamentale sarà molto aggressivo. Di seguito le sue parole.